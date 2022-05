Attilio Fontana prosciolto per il caso camici (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è stato prosciolto nel caso della fornitura di camici alla Regione. «Sono felice e commosso», le prime parole del governatore. Soddisfazione è stata espressa anche da Matteo Salvini, segretario del partito in cui milita Fontana, cioè la Lega: «Grande gioia: dopo mesi di fango e bugie sono stati restituiti onore e dignità ad Attilio Fontana, alla Lega, alla Regione e a tutti i cittadini lombardi. Siamo ancora più determinati a lavorare per il bene del territorio e aspettiamo le scuse di tutti quegli esponenti di sinistra che per troppo tempo hanno insultato e oltraggiato una persona perbene, la Lega e le istituzioni lombarde», scrive il leader del Carroccio sui social. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – Il presidente della Lombardia,, è statoneldella fornitura dialla Regione. «Sono felice e commosso», le prime parole del governatore. Soddisfazione è stata espressa anche da Matteo Salvini, segretario del partito in cui milita, cioè la Lega: «Grande gioia: dopo mesi di fango e bugie sono stati restituiti onore e dignità ad, alla Lega, alla Regione e a tutti i cittadini lombardi. Siamo ancora più determinati a lavorare per il bene del territorio e aspettiamo le scuse di tutti quegli esponenti di sinistra che per troppo tempo hanno insultato e oltraggiato una persona perbene, la Lega e le istituzioni lombarde», scrive il leader del Carroccio sui social. L'articolo L'Opinionista.

