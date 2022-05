ATP Roma 2022 | Stefanos Tsitsipas | “Incredibile giocare in questa atmosfera e battere Jannik Sinner”

Advertising

Eurosport_IT : SINNER SALUTA ROMA! ?? L'azzurro eliminato in 2 set da Stefanos Tsitsipas: il greco si prende la semifinale degli I… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - paoloangeloRF : ATP Roma: Sinner lotta per un set, ma Tsitsipas è ancora superiore - antbar12 : RT @RizzoGiov: @ilPermeista E due - RizzoGiov : @ilPermeista E due -

... in corso sulla terra rossa del Foro Italico, a. Il tennista azzurro, numero 13 del mondo e 10 del seeding, si è arreso di fronte a Stefanos Tsitsipas, numero 5 del rankinge quarta forza ...Svanisce nei quarti il sogno di Jannik Sinner di andare avanti a. Il 20enne altoatesino si è dovuto arrendere alla maggiore esperienza del greco Stefanos Tsitsipas , numero 5 del rankinge quarto favorito del tabellone, che si è imposto per 7 - 6(5) 6 - 2 ...ROMA (ITALPRESS) – Disco rosso per Jannik Sinner, ai quarti di finale, agli “Internazionali d’Italia”, quinto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.415.410 euro, in corso sulla ter ...Il tennista altoatesino, tredicesimo della classifica Atp, è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas ... Rafael Nadal, 10 volte vincitore a Roma e campione uscente è stato sconfitto in tre set ...