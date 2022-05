Agente Zapata: 'Inter? Non c'è nulla, sta bene all'Atalanta. Ma se chiameranno...' (Di venerdì 13 maggio 2022) Il nome di Duvan Zapata è tornato a circolare in ottica Inter, dopo i tentativi nerazzurri dell'estate scorsa con l'Atalanta.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Il nome di Duvanè tornato a circolare in ottica, dopo i tentativi nerazzurri dell'estate scorsa con l'....

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Atalanta, agente #Zapata: 'Sta molto bene a Bergamo. Ad oggi nessun contatto con l'#Inter' - theboss_1908 : Oggi su @Gazzetta_it si parla di #Zapata, ma come anticipatovi ieri i contatti sono costanti gia dalla scorsa estat… - Linterista_page : Le parole dell'agente di #Zapata in esclusiva per #Linterista #Inter #Atalanta - CalcioNews24 : L'agente di #Zapata parla del possibile passaggio all'#Inter ??? - JoseADiazD : RT @daniele_najjar: L'agente di Zapata non chiude all'#Inter: 'A Bergamo sta bene, ma sappiamo com'è il calcio: può succedere di tutto. Se… -