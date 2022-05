Accrocca nomina i nuovi parroci per diversi comuni sanniti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nazzaro ha il suo nuovo parroco. Soltanto pochi giorni fa vi raccontavamo della disavventura accaduta nella piccolatà del Mediocalore dove nessun sacerdote si era presentato per celebrare la “Settima”, messa che segue di pochi giorni il funerale. Una situazione che aveva amareggiato latà e “costretto” il sindaco a lanciare un appello alle istituzioni religiose sannite. Oggi la “buona novella”: l’arcivescovo Feliceha infattito il reverendo Armando Zampetti nuovo parroco di San Nazzaro e Terranova, piccola frazione del comune di San Martino Sannita. Ma non è questa l’unica novità che si apprende dal portale della Diocesi Beneventana. Decise, infatti, anche altre nomine: Il rev.do sacerdote don Alessandro Grimaldi, Parroco del “Santissimo Salvatore” in ...