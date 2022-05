Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 15:10 (Di giovedì 12 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio riempire l’Ucraina di armi dei paesi nato ad estrarre le sue truppe all’uso di cui pagamenti occidentali stirare mercenari e tenere esercitazione i confini aumenta la probabilità di un conflitto aperto Direi che è nato l’ho detto il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo dmitry medvedev e secondo quanto riportano tasti per fax Aggiungendo che un simile conflitto ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale Sarebbe uno scenario disastroso per tutti i portavoce del Cremlino dmitry peskov ha però riconosciuto che gli Stati Uniti come la Russia stanno cercando di evitare uno scontro diretto tra Mosca e la nato la Finlandia deve presentare domanda per l’adesione alla Nato Senza indugio scrivono in una nota oggi il presidente finlandese ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)dailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio riempire l’Ucraina di armi dei paesi nato ad estrarre le sue truppe all’uso di cui pagamenti occidentali stirare mercenari e tenere esercitazione i confini aumenta la probabilità di un conflitto aperto Direi che è nato l’ho detto il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo dmitry medvedev e secondo quanto riportano tasti per fax Aggiungendo che un simile conflitto ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale Sarebbe uno scenario disastroso per tutti i portavoce del Cremlino dmitry peskov ha però riconosciuto che gli Stati Uniti come la Russia stanno cercando di evitare uno scontro diretto tra Mosca e la nato la Finlandia deve presentare domanda per l’adesione alla Nato Senza indugio scrivono in una nota oggi il presidente finlandese ...

