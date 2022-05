Tottenham-Arsenal 3-0, Conte: “Chi perde si lamenta spesso. Per Holding difficile giocare contro Son” (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la vittoria arrivata per 3-0 del Tottenham contro l’Arsenal, il tecnico Spurs Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Atmosfera fantastica. Per questo dobbiamo ringraziare i nostri tifosi, ci hanno spinto alla vittoria e noi li abbiamo ripagato con una bellissima prestazione. Era importantissimo vincere, adesso abbiamo avvicinato l’Arsenal in classifica e… dobbiamo dimenticarcene perché ci aspetta una sfida molto importante contro il Burnley che ci ha già sconfitto. Sono stato molto chiaro con i ragazzi. Divertitevi, festeggiate ma fatelo nel modo giusto perché altrimenti questa vittoria perderà tutta la sua importanza. Credo che in questo rush finale dobbiamo essere tutti compatti. Spero che i tifosi ci seguano. Siamo vicini a ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la vittoria arrivata per 3-0 dell’, il tecnico Spurs Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Atmosfera fantastica. Per questo dobbiamo ringraziare i nostri tifosi, ci hanno spinto alla vittoria e noi li abbiamo ripagato con una bellissima prestazione. Era importantissimo vincere, adesso abbiamo avvicinato l’in classifica e… dobbiamo dimenticarcene perché ci aspetta una sfida molto importanteil Burnley che ci ha già sconfitto. Sono stato molto chiaro con i ragazzi. Divertitevi, festeggiate ma fatelo nel modo giusto perché altrimenti questa vittoriarà tutta la sua importanza. Credo che in questo rush finale dobbiamo essere tutti compatti. Spero che i tifosi ci seguano. Siamo vicini a ...

Advertising

sportface2016 : #Tottenham-#Arsenal 3-0, #Conte: “Chi perde si lamenta spesso. Per #Holding difficile giocare contro #Son” - sportli26181512 : Tris all'Arsenal: il Tottenham di Conte in piena corsa per la Champions: La doppietta di Kane e il gol di Son porta… - CorSport : #Conte resta in corsa per la #Champions: tris #Tottenham all'#Arsenal ?? - whogabigol : RT @raffaelecaru: #Conte ha battuto con il suo Tottenham Arsenal e Manchester City e ha pareggiato con il Liverpool. È ad un punto dal qua… - raffaelecaru : #Conte ha battuto con il suo Tottenham Arsenal e Manchester City e ha pareggiato con il Liverpool. È ad un punto d… -