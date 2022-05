Se il latte di Roma torna ad essere del sindaco

Advertising

radioromait : Roma, la Centrale del Latte torna al Comune: Parmalat dovrà restituire oltre 40 milioni - MarcoYera : Su Dzeko va fatto un discorso serio, ieri ad un certo punto sono impazzito. Puoi mai essere alto 2 metri e non vinc… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #centrale del #latte, guerra legale: ora torna al Comune di #Roma, #parmalat dovrà “restituire” al #Campidoglio 41 mili… - TuttoSuRoma : Centrale del latte, guerra legale: ora torna al Comune di #Roma, Parmalat dovrà “restituire” al Campidoglio 41 - ruminantia_it : Con questa nuova #intervistaimpossibile torniamo nella Roma degli anni '70 per scoprire come sono nati i caratteris… -

ilmessaggero.it

Parmalat dovrà restituire immediatamente al Campidoglio il pacchetto azionario di maggioranza di Centrale deldi. Lo ha deciso la prima sezione civile della Corte d'Appello di, nell'ultimo capitolo di un contenzioso che si trascina ormai da 23 anni. Secondo il collegio di giudici presieduto da ...... materiali innovativi per la coltivazione in serra; agrovoltaico; soluzioni d'avanguardia per la piantumazione urbana; tecnologie per l'incremento della produttività dei bovini dae per la ... Centrale del latte, guerra legale: ora torna al Comune di Roma, Parmalat dovrà “restituire” al Campidoglio 41 Respinto in appello il ricorso di Lactalis sulla privatizzazione del 1999: i giudici hanno rigettato la posizione di Parmalat spa, secondo cui aveva acquisito le azioni in «buona fede» ...Parmalat dovrà restituire immediatamente al Campidoglio il pacchetto azionario di maggioranza di Centrale del Latte di Roma. Lo ha deciso la prima sezione civile della Corte d'Appello ...