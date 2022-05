Sanità: Speranza, 'infermieri centrali e più vicini in Ssn che stiamo costruendo' (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute)() - Gli infermieri "sono donne e uomini che ogni giorno con professionalità e passione si prendono cura di chi è malato e di chi soffre. Nel Servizio sanitario nazionale che stiamo costruendo avranno un ruolo centrale e una funzione sempre più connessa alle nostre comunità". Lo assicura il ministro della Salute, Roberto Speranza, celebrando con un post su Facebook la Giornata internazionale dell'infermiere. Che cade oggi perché, sottolinea, "il 12 maggio 1820 è nata a Firenze Florence Nightingale, considerata la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. Per ricordarla è stata scelta questa data" per la ricorrenza. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute)() - Gli"sono donne e uomini che ogni giorno con professionalità e passione si prendono cura di chi è malato e di chi soffre. Nel Servizio sanitario nazionale cheavranno un ruolo centrale e una funzione sempre più connessa alle nostre comunità". Lo assicura il ministro della Salute, Roberto, celebrando con un post su Facebook la Giornata internazionale dell'infermiere. Che cade oggi perché, sottolinea, "il 12 maggio 1820 è nata a Firenze Florence Nightingale, considerata la fondatrice delle Scienzestiche moderne. Per ricordarla è stata scelta questa data" per la ricorrenza.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro Speranza: 'Ancora attenzione, fare il secondo booster. Per over 80, Rsa, fragili over 60. E fare la 3/a… - sant_px : RT @ImolaOggi: 'Mancano 70mila medici in Italia'. Il caso di Vicenza: 'Urgente, 90 € all'ora' (Speranza: 'stiamo rafforzando la sanità') ??… - AryelLucciola : RT @ImolaOggi: 'Mancano 70mila medici in Italia'. Il caso di Vicenza: 'Urgente, 90 € all'ora' (Speranza: 'stiamo rafforzando la sanità') ??… - michelaDK : RT @LisaTorna: QUINDI PURE L'ISTITUTO NAZIONALE DI SANITA', sotto attacco #hacker? Vuoi vedere che gli #hackerRussi SI PRENDERANNO I DATI S… - thewaterflea : RT @LisaTorna: QUINDI PURE L'ISTITUTO NAZIONALE DI SANITA', sotto attacco #hacker? Vuoi vedere che gli #hackerRussi SI PRENDERANNO I DATI S… -