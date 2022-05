Saelemaekers: «Per questa maglia cerco di dare tutto» (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole di Saelemaekers a MilanTV, le dichiarazioni dell’esterno belga: «È importante mantenere questo spirito» Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni dell’esterno belga. STATO DI FORMA – «Io cerco di dare sempre tutto per questo club, che gioco bene o male può succedere. Un giocatore non può essere sempre al top, ma l’importante è dare il cuore in campo, sono contento di aiutare la squadra e lo farò ancora in futuro.» SQUADRA – «È importante mantenere questo spirito, in campo dobbiamo essere concentrati e precisi come fatto quest’anno. Mancano due partite, vogliamo continuare così ed ottenere quello per cui abbiamo lottato.» ANNO SCORSO – «Ricordiamo tutti le ultime gare dell’anno scorso, eravamo insieme e tutti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Le parole dia MilanTV, le dichiarazioni dell’esterno belga: «È importante mantenere questo spirito» Alexisha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni dell’esterno belga. STATO DI FORMA – «Iodisempreper questo club, che gioco bene o male può succedere. Un giocatore non può essere sempre al top, ma l’importante èil cuore in campo, sono contento di aiutare la squadra e lo farò ancora in futuro.» SQUADRA – «È importante mantenere questo spirito, in campo dobbiamo essere concentrati e precisi come fatto quest’anno. Mancano due partite, vogliamo continuare così ed ottenere quello per cui abbiamo lottato.» ANNO SCORSO – «Ricordiamo tutti le ultime gare dell’anno scorso, eravamo insieme e tutti ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LucaManinetti: ?? #Saelemaekers a MilanTV: 'Dobbiamo rimanere concentrati e uniti, lo scorso anno questo fattore ha fatto la differenza.… - lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Saelemaekers punta l' #Atalanta : 'Siamo pronti per questa finale. Voglio tutto per il #Milan , anche in futuro' https://t.c… - ACMilanInside_ : Saelemaekers a Milan TV: “Tutto per questa maglia. Ricordiamo il 5 – 0” - cmdotcom : #Saelemaekers punta l' #Atalanta : 'Siamo pronti per questa finale. Voglio tutto per il #Milan , anche in futuro'… - moralesajv87 : RT @LucaManinetti: ?? #Saelemaekers a MilanTV: 'Dobbiamo rimanere concentrati e uniti, lo scorso anno questo fattore ha fatto la differenza.… -