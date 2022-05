Running | Cinisello Running Festival 2022 | tanti big presenti alle gare

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) Mancano ormai pochi giorni allo start ufficiale delledel, manifestazione podistica organizzata aBalsamo (Milano) da Impossible Target ASD, che vedrà il proprio epicentro presso il Centro Sportivo Gaetano Scirea e si svolgerà lungo un anello di 1,4km circa misurato ed omologato dalla FIDAL. 24h – La prima gara a prendere il via, sabato 14 maggio16.00, sarà la 24h, quest’anno valida come prova unica di Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di specialità, campionato tricolore che torna in Lombardia quattro anni dopo l’edizione disputata a Cesano Boscone. Tra gli iscritti, in campo maschile spicca il nome di Alessio Gazzo, già preselezionato per l’Europeo di settembre ed alla ricerca del titolo tricolore. Da tener ...