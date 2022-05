Roma, prima aggredisce un anziano poi lo deruba: arrestato 30enne algerino (Di giovedì 12 maggio 2022) Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, quando un’anziano è stato aggredito da un giovane straniero che voleva derubarlo. Fortunatamente il colpo non è andato a segno e il malvivente è stato arrestato. Leggi anche: Furto lampo a Roma: arrestata coppia tunisina anziano aggredito in via Prenestina: cosa è successo Come detto, i fatti, sono avvenuti ieri pomeriggio quando una pattuglia della Polizia di Roma Capitale ha arrestato un cittadino algerino 30 anni. Il malvivente è stato notato dagli agenti durante la consueta attività di controllo lungo la via Prenestina, all’altezza di Largo Irpinia. Qui gli agenti, V Gruppo Prenestino, hanno visto l’uomo aggredire un signore di 65 anni strappandogli dal collo una catenina e tentando di darsi alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, quando un’è stato aggredito da un giovane straniero che volevarlo. Fortunatamente il colpo non è andato a segno e il malvivente è stato. Leggi anche: Furto lampo a: arrestata coppia tunisinaaggredito in via Prenestina: cosa è successo Come detto, i fatti, sono avvenuti ieri pomeriggio quando una pattuglia della Polizia diCapitale haun cittadino30 anni. Il malvivente è stato notato dagli agenti durante la consueta attività di controllo lungo la via Prenestina, all’altezza di Largo Irpinia. Qui gli agenti, V Gruppo Prenestino, hanno visto l’uomo aggredire un signore di 65 anni strappandogli dal collo una catenina e tentando di darsi alla ...

Advertising

juventusfc : L'allenamento dei bianconeri prima della partenza per Roma ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveInter - CarloCalenda : Prima presentazione pubblica de “La libertà che non libera”, a Roma. Non ci siamo liberati dalla condizione di biso… - CarloCalenda : ???? In diretta dalla Terrazza del Pincio di Roma per la prima presentazione pubblica de 'La libertà che non libera':… - Formigoal : Ivan Perisic è il quarto giocatore della storia dell'#Inter a realizzare una doppietta nelle finali di Coppa Italia… - SpiazelOne : RT @_alenuzzo: L'Inter prima di trionfare ha battuto Roma, Milan e Juventus, l'élite del calcio italiano. Per cui che non si sminuisca ques… -