Rigori e colpi di scena | una doppietta di Perisic regala all’Inter la Coppa Italia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Superprende per mano l'Inter nel primo tempo supplementare ealla squadra di Inzaghi una finale dispettacolare giocata all'Olimpico davanti a 70.000 spettatori. Suoi i due gol che danno l'accelerata finale al match cominciato con il gol dell'Inter, ribaltato dalla Juve e poi deciso da un rigore di Chalanoglu e ladi. Al 6' l'Inter lavora una buona palla sulla sinistra, Brozovic apre il campo, Barella si accentra e con il destro a giro lascia immobile Perin che non può fare altro che guardare la palla infilarsi nell'angolo alla sua sinistra.Fa fatica a reagire la Juventus, l'Inter continua a mantenere il possesso palla con la Juve a difendere la propria trequarti e pronta a ripartire ogni volta che recupera palla. Al 23' eccola la prima ...

L'Inter batte la Juventus 4-2 ai supplementari nella finale della Coppa Italia e conquista il trofeo. I nerazzurri trionfano al termine di un match ricco di col ...L'Inter batte la Juventus 4-2 ai supplementari nella finale della Coppa Italia e conquista il trofeo. I nerazzurri trionfano al termine di un match ricco di colpi di scena. Barella apre le marcature a ...