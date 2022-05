Questo tiktoker giapponese fa del minimalismo uno stile di vita (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella sua stanza c'è posto solo per il vuoto o la riflessione, a seconda dei punti di vista Solo, in una stanza bianca, con un robot aspirapolvere, un pc e poco altro. Così vive Naoto Shibuya, un tiktoker giapponese diventato virale perché minimalista di professione. Su TikTok è conosciuto come @minimalist sibu e nei video, visti da milioni di utenti, mostra la sua vita all'insegna … Leggi su it.mashable (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella sua stanza c'è posto solo per il vuoto o la riflessione, a seconda dei punti di vista Solo, in una stanza bianca, con un robot aspirapolvere, un pc e poco altro. Così vive Naoto Shibuya, undiventato virale perché minimalista di professione. Su TikTok è conosciuto come @minimalist sibu e nei video, visti da milioni di utenti, mostra la suaall'insegna …

Advertising

vitaveramente : tutto questo discorso per dire: potevo fare la tiktoker, ricevere un sacco di soldi, un sacco di regali, inviti ad… - giulikinsatsu : self care looks like blocking la tiktoker che fa video catastrofici su mercurio retrogrado non mi metterai altra an… - amalincuore : @musootiii proprio x questo lo dobbiamo bacchettare!!! perché lo si ama . . può fare di più anche come tiktoker - Enkey : Samantha Cristoforetti è tornata sulla Stazione Spaziale Internazionale e conquista un altro record: è la prima tik… - BratzLvca : @untipoo Mi dicono “Eh Ma tu che vivi sui social” questo fa letteralmente il tiktoker or something e crede che aver… -