“Quelle brave ragazze” | il viaggio libero di Mara Maionchi | Sandra Milo e Orietta Berti

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti ci dimostrano che l'età è (davvero) solo un numero, con la loro nuova avventura on the road – in versione docu-reality – in arrivo su SkyUno e intitolato Quelle brave ragazze. Il docu-reality è stato realizzato da Blu Yazmine e sarà trasmesso dal 19 maggio su Sky Uno e in streaming su Now. Il programma seguirà le tre star del piccolo schermo in un viaggio avventuroso a Madrid, durante il quale convivranno nello stesso appartamento, racconteranno le loro esperienze di vita ed esploreranno l'intera Spagna a bordo di un van fucsia leopardato. "L'idea è venuta a Mara" ha rivelato la produttrice Ilaria Dalla Tana "mi ha detto: 'Vorrei fare un programma con delle ..."

chetempochefa : Domenica vi aspetta un trio irresistibile da non perdere: ‘Quelle brave ragazze’ @maramaionchi, @OriettaBerti e San… - foto_nerd : Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti sono le protagoniste di ‘Quelle Brave Ragazze’, il nuovo show on the roa… - pleporace : Su Sky Uno andrà in onda un nuovo reality, intitolato Quelle brave ragazze, cui partecipano Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo. - famaluca80 : @55_Babi @vetustissima Evidentemente non conoscete nessuna di quelle brave e tante persone che hanno partecipato al… - Anto_Eith : @Cecco1791 Ma queste persone vivono tra noi .. e sono quelle che si auto definiscono brave persone. Sono sempre più schifata ?? -