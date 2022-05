Previsioni meteo | caldo estivo in tutta Italia Punte di 30 gradi | ecco dove

(Di giovedì 12 maggio 2022)venerdì 13 maggio Ledi domani, venerdì 13 maggio , descrivono una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, fatta eccezione per qualche isolato temporale alpino . Come ...

venerdì 13 maggio Ledi domani, venerdì 13 maggio , descrivono una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, fatta eccezione per qualche isolato temporale alpino . Come anticipato in precedenza, l'...in Italia per domani 13 maggio 2022 Situazione sinottica europea Campo di alta pressione che si estende su buona parte del Mediterraneo con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. ...L'anticiclone africano si impone in tutta Italia, portando bel tempo e temperature estive. Qualche isolata pioggia sulle Alpi dal pomeriggio Le previsioni meteo di domani, venerdì 13 maggio, ...Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo subirà un blando indebolimento tra sabato e domenica (14-15 maggio), con un moderato afflusso di aria più fresca in quota responsabile di maggiore ...