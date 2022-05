Pilota sviene al comando di un velivolo | momenti di panico assoluto – l’incredibile finale

Advertising

Roberto06332859 : RT @errico_erika: Florida Malore improvviso. Il pilota sviene e un passeggero fa atterrare l’aereo. Va tutto molto bene. - MaxJWWallace : RT @errico_erika: Florida Malore improvviso. Il pilota sviene e un passeggero fa atterrare l’aereo. Va tutto molto bene. - piero_aurelio : RT @errico_erika: Florida Malore improvviso. Il pilota sviene e un passeggero fa atterrare l’aereo. Va tutto molto bene. - Alessantangelo : RT @errico_erika: Florida Malore improvviso. Il pilota sviene e un passeggero fa atterrare l’aereo. Va tutto molto bene. - LaCnews24 : Come in un film, il pilota sviene e il passeggero fa atterrare l’aereo: miracolo in Florida - Video… -

Il passeggero, dopo il malore e lo svenimento accusato dal, si è trovato di fronte a una situazione drammatica e agghiacciante. A quel punto il passeggero non si è perso d'animo e ha chiesto ...Nei cieli della Florida unha perso i sensi mentre era in volo. A riportare il velivolo a terra è stato un passeggero che pur non avendo mai pilotato prima è riuscito ad atterrare grazie alle indicazioni degli operatori ...Un passeggero, nonostante non avesse alcuna esperienza di volo e non avesse mai guidato un aereo, è riuscito a far atterrare un Cessna 208 all’aeroporto internazionale di Palm Beach, in Florida, dopo ...'Congratulazioni al nuovo pilota', ha commentato la torre di controllo Il pilota del biposto si sente male, sviene, e lascia completamente solo l'unico passeggero che, con un sangue freddo incredibile ...