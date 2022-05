Advertising

fisco24_info : Oro: quotazioni in lieve calo a 1.849 dollari l'oncia: Sui mercati asiatici -0,14% - ansa_economia : Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1.842 dollari l'oncia. Sui mercati asiatici +0,23% #ANSA - fisco24_info : Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1.842 dollari l'oncia: Sui mercati asiatici +0,23% - fainformazione : Banche centrali sempre più aggressive e l'oro ne risente L'approccio sempre più aggressivo da parte delle banche c… - fainfoeconomia : Banche centrali sempre più aggressive e l'oro ne risente L'approccio sempre più aggressivo da parte delle banche c… -

Agenzia ANSA

Avvio di giornata in lieve calo per ledell'. Il lingotto con consegna immediata passa di mano sui mercati asiatici a 1.849 dollari l'oncia, registrando un - 0,14%. . 12 maggio 2022Petrolio: chiusura in rally ieri per ledell'nero che si sno fermate a 105,71 dollari, in progresso del 5,96%. Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sonos cesi dell'... Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1.842 dollari l'oncia (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Avvio di giornata in lieve calo per le quotazioni dell'oro. Il lingotto con consegna immediata passa di mano sui ...I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.