Napoli, Osimhen: 'Spero di continuare con Spalletti. Ai tifosi dico che l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto' (Di giovedì 12 maggio 2022) Intervistato da Radio Kiss Kiss, il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato del suo futuro, della posizione di Spalletti e delle... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Intervistato da Radio Kiss Kiss, il centravanti del, Victor, ha parlato del suo futuro, della posizione die delle...

Advertising

CatoneEmanuele : #Osimhen: 'È solo un piacere giocare con #Mertens, per me è come un mentore'. Peccato che qualcuno sia arrivato a… - sportli26181512 : Osimhen: 'Scudetto grande rimpianto, Spalletti è un maestro': Intervistato da 'Radio Kiss Kiss' l'attacante nigeria… - Spazio_Napoli : Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss #Napoli, #Osimhen ha parlato anche del suo rapporto con #Mertens e… - cmdotcom : #Napoli, #Osimhen: 'Spero di continuare con #Spalletti. Ai tifosi dico che l'anno prossimo lotteremo per lo scudett… - er_toscano : RT @Napoli_Report: Secondo me ci sono già offerte per #Osimhen: sono dal #ManUtd e il #Newcastle. Per quanto ne so io non corrispondono anc… -