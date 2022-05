Napoli, offensiva ultras: “De Laurentiis cialtrone” striscione a Castel Volturno (Di giovedì 12 maggio 2022) Uno striscione contro Aurelio De Laurentiis è apparso a Castel Volturno esposto dagli ultras del Napoli. Il testo non lascia spazio a intepretazioni e fa capire tutto il malcontento della piazza. Dopo lo striscione contro Spalletti, questa volta i tifosi hanno preso di mira il presidente del Napoli. De Laurentiis vive un momento di massima impopolarità, in tanti vorrebbero che lasciasse Napoli. In questi giorni le voci di un fondo interessato alla SSCN si fanno sempre più fitte, e molti tifosi prenderebbero l’uscita di scena di De Laurentiis come un’ottima notizia. Il presidente del Napoli deve anche fare i conti con le comproprietà entro il 2024. striscione contro De ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 12 maggio 2022) Unocontro Aurelio Deè apparso aesposto daglidel. Il testo non lascia spazio a intepretazioni e fa capire tutto il malcontento della piazza. Dopo locontro Spalletti, questa volta i tifosi hanno preso di mira il presidente del. Devive un momento di massima impopolarità, in tanti vorrebbero che lasciasse. In questi giorni le voci di un fondo interessato alla SSCN si fanno sempre più fitte, e molti tifosi prenderebbero l’uscita di scena di Decome un’ottima notizia. Il presidente deldeve anche fare i conti con le comproprietà entro il 2024.contro De ...

