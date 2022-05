Migranti, il Papa: “Una risorsa da valorizzare. Con loro si costruisce un futuro di pace” (Di giovedì 12 maggio 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo integrale del messaggio scritto in occasione della 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 25 settembre 2022, sul tema: “Costruire il futuro con i Migranti e i rifugiati”. MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCOPER LA 108ª GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2022(25 settembre 2022) Costruire il futuro con i Migranti e i rifugiati«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). Cari fratelli e sorelle!Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. Il suo Regno non è ancora compiuto, ma è già presente in coloro che hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo integrale del messaggio scritto in occasione della 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 25 settembre 2022, sul tema: “Costruire ilcon ie i rifugiati”. MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCOPER LA 108ª GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2022(25 settembre 2022) Costruire ilcon ie i rifugiati«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). Cari fratelli e sorelle!Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. Il suo Regno non è ancora compiuto, ma è già presente in coche hanno ...

vaticannews_it : Messaggio di #PapaFrancesco per la 108ma Giornata Mondiale del #Migrante e #Rifugiato: “Il loro lavoro, la loro cap… - Avvenire_Nei : Giornata mondiale. Il Papa: 'Costruiamo futuro di pace con i Migranti' - aranciaverde : RT @alexsja: L'appello del Papa: 'Migranti fondamentali per la crescita della società'. Ma in 40 sono in agonia da 4 giorni e nessuno li so… - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Giornata mondiale. Il Papa: 'Costruiamo futuro di pace con i Migranti' - ottovanz : RT @agensir: #PapaFrancesco: i migranti 'non sono invasori' ma contribuiscono a crescita società -