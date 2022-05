LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il plotone inizia a rimontare, ora è a 2? da Diego Rosa (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.55 Ancora 1’30” per l’uomo dell’Eolo-Kometa al traguardo volante di Cetraro. 16.52 Scende sotto i due minuti il vantaggio di Diego Rosa a 46 chilometri dal traguardo. 16.49 iniziano ad organizzarsi meglio le squadre dei velocisti. Ora ci sono quattro uomini della Lotto-Soudal a tirare il gruppo maglia Rosa. 16.46 Dopo lungo tempo, il margine di Diego Rosa scende sotto i tre minuti. Ora 2’30” per l’uomo della Eolo-Kometa. 16.43 Sempre più vicino il traguardo volante di Cetraro. 16.40 A poco meno di 55 chilometri dal traguardo, il vantaggio di Diego Rosa torna a salire ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.55 Ancora 1’30” per l’uomo dell’Eolo-Kometa al traguardo volante di Cetraro. 16.52 Scende sotto i due minuti il vantaggio dia 46 chilometri dal traguardo. 16.49no ad organizzarsi meglio le squadre dei velocisti. Ora ci sono quattro uomini della Lotto-Soudal a tirare il gruppo maglia. 16.46 Dopo lungo tempo, il margine discende sotto i tre minuti. Ora 2’30” per l’uomo della Eolo-Kometa. 16.43 Sempre più vicino il traguardo volante di Cetraro. 16.40 A poco meno di 55 chilometri dal traguardo, il vantaggio ditorna a salire ...

