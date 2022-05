La retromarcia di Elisabetta Franchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Poteva,, restare zitta dopo tutto il can can scoppiato a seguito delle sue esternazioni sulle donne che lei mette nei posti di comando solo se hanno passato gli "anta", perché così hanno già "figliato", si sono già separate, divorziate, risposate, insomma che era da fare? No, lei non poteva. E infatti la stilista bolognese al centro della querelle degli ultimi giorni scaturita da un suo "delirante" (definizione del segretario Pd Enrico Letta) intervento alla kermesse del Foglio, sommersa dalle polemiche ha deciso che doveva "rimediare" al fattaccio e deve avere obbligato il suo ufficio stampa a vergare un testo di rettifica in cui, sostanzialmente, afferma che le sue parole sono state inopportune e comunque lei ha sempre dato da lavorare a tante donne, 8 su 10 nella sua azienda infatti ...