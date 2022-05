La propaganda russa in Rai: Fuortes va al Copasir (Di giovedì 12 maggio 2022) Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, è stato udito in mattinata al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). Ma cosa c’entra la Radiotelevisione italiana con la sicurezza della Repubblica? Il motivo è presto detto: la propaganda russa e la disinformazione sui talk show, anche in Rai, va indagata e affrontata. L'ultimo a manifestare preoccupazione perché i talk nostrani hanno scelto di fungere da cassa di risonanza della propaganda di Mosca è stato Enrico Letta, in un’intervista pubblicata oggi sul Foglio: “Mi capita spesso di vedere dibattiti in Francia, e in altri paesi come l’Inghilterra, e non riscontro fenomeni come quelli che osserviamo da molti mesi in Italia”. Va proprio in questa direzione il punto sette della bozza sulle linee guida della commissione di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Carlo, amministratore delegato della Rai, è stato udito in mattinata al(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). Ma cosa c’entra la Radiotelevisione italiana con la sicurezza della Repubblica? Il motivo è presto detto: lae la disinformazione sui talk show, anche in Rai, va indagata e affrontata. L'ultimo a manifestare preoccupazione perché i talk nostrani hanno scelto di fungere da cassa di risonanza delladi Mosca è stato Enrico Letta, in un’intervista pubblicata oggi sul Foglio: “Mi capita spesso di vedere dibattiti in Francia, e in altri paesi come l’Inghilterra, e non riscontro fenomeni come quelli che osserviamo da molti mesi in Italia”. Va proprio in questa direzione il punto sette della bozza sulle linee guida della commissione di ...

Advertising

DavidPuente : La propaganda russa vi ha detto che in Ucraina è vietata la propaganda nazista? - NathalieTocci : L'UE avverte i media in Italia di non favorire la propaganda russa - martaottaviani : @corradoformigli @repubblica @VecchioConcetto Per quanto mi riguarda il tuo non è pluralismo. Pluralismo significa… - GianlucaLupo1 : RT @lucianocapone: “La tv italiana dà spazio a propagandisti russi in guerra con la realtà. Santoro ormai dice le stesse cose di Salvini. P… - ernestocaprari : RT @lucianocapone: “La tv italiana dà spazio a propagandisti russi in guerra con la realtà. Santoro ormai dice le stesse cose di Salvini. P… -