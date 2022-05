Isola dei Famosi, un’altra concorrente in infermeria: “Accertamenti medici” (Di giovedì 12 maggio 2022) Durante il daytime dell’Isola dei Famosi di mercoledì 11 maggio, su Canale 5, i telespettatori sono stati informati dell’assenza momentanea di un concorrente. Chi è la naufraga finita in infermeria? La naufraga assente, dopo Blind, è Guendalina Tavassi. Durante la messa in onda del daytime di ieri, la concorrente romana è stata ripresa mentre effettuava un gioco con il fratello Edoardo Tavassi. Successivamente, però, l’influencer romana è sparita dagli schermi. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto a Guendalina. Sul piccolo schermo, i telespettatori hanno notato un messaggio: “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per Accertamenti medici”. Potrebbe interessarti: Dove vedere il daytime dell’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Durante il daytime dell’deidi mercoledì 11 maggio, su Canale 5, i telespettatori sono stati informati dell’assenza momentanea di un. Chi è la naufraga finita in? La naufraga assente, dopo Blind, è Guendalina Tavassi. Durante la messa in onda del daytime di ieri, laromana è stata ripresa mentre effettuava un gioco con il fratello Edoardo Tavassi. Successivamente, però, l’influencer romana è sparita dagli schermi. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto a Guendalina. Sul piccolo schermo, i telespettatori hanno notato un messaggio: “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per”. Potrebbe interessarti: Dove vedere il daytime dell’dei ...

