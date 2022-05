Advertising

sportli26181512 : Inter, Cagni: 'Mancata espulsione per Brozovic? Non c'era. Si vede chiaramente che...': Intervistato da TMW, l'ex a… - TMW_radio : #Maracanà ??? Gigi Cagni: «Alla fine se non dovesse vincere lo Scudetto, non sarebbe un'annata così positiva. E' l… -

Calciomercato.com

"Era venuto a Piacenza, eravamo la squadra con soli italiani allenata da. Riascoltare questa ... Samp, Napoli, commentatore di Dazn) e Brocchi (già con Milan,e Fiorentina). Combattuta ...... Gigi, ha espresso la propria opinione in merito all'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, che sembra essere finito nelle mire di mercato di Marotta e dell'. 'E' due anni che non sta ... Inter, Cagni: 'Mancata espulsione per Brozovic Non c'era. Si vede chiaramente che...' Siamo arrivati ad un punto dove qualsiasi cosa succede ci si lamenta e si fa polemica. Bisogna avere rispetto per l’arbitro e per il pubblico, non si possono vedere continue lamentele per qualsiasi co ...Intervistato da TMW, l'ex allenatore, Gigi Cagni, ha espresso la propria opinione in merito alle proteste di Allegri per una mancata espulsione del centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, nel cor ...