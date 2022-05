Hacker russi hanno attaccato i siti di Senato | Difesa e Istituto Superiore di Sanità

(Di giovedì 12 maggio 2022) Isono tornati tutti alla normale operatività, ma il rischio cybersicurezza non può più essere messo in secondo piano. L’Italia ha un agenzia per la cybersicurezza nazionale solo dal 2021....

'Questo gruppo di hacker russi è noto per il suo atteggiamento militante e d'impronta cyber terroristica. Durante il mese di aprile, per esempio, aveva minacciato di spegnere i ventilatori degli ...L'Italia ha un agenzia per la cybersicurezza nazionale solo dal 2021. Gli attacchi di ieri sono stati condotti e rivendicati su Telegram dal gruppo hacker russo Killnet, che ha preso di mira alcuni ...