Fila all’INPS. C’è anche qualcuno che vive da mesi con il cadavere del figlio per incassare la pensione (Di giovedì 12 maggio 2022) Un’anziana aveva continuato a incassare per un nove mesi, la pensione del figlio disabile dalla nascita, che nel frattempo era morto. Una donna di 74 anni, la signora Giovanna Di Taranto, originaria di Milano, ma residente a Treviso in Via Castellana, ha vissuto per nove mesi in casa col cadavere del figlio disabile per incassare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 12 maggio 2022) Un’anziana aveva continuato aper un nove, ladeldisabile dalla nascita, che nel frattempo era morto. Una donna di 74 anni, la signora Giovanna Di Taranto, originaria di Milano, ma residente a Treviso in Via Castellana, ha vissuto per novein casa coldeldisabile perL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

OnofrioDG1 : @MatteoF1989 @Luciano28164917 @HuffPostItalia Ma prendi e vai a fare la fila per la 104, all'INPS ti aspettano a braccia aperte. - h_salamassara : @Alex_Cavasinni Ale vai a dormire domani in fila all’inps e ritira il bonus ???? - All_New39rosmad : Già mi ci vedo in fila all'inps - 84Darion : @Luca_Into @VTantalo @avie_58 @il_Malpensante Sicuro? Io ho visto la fila di gonzi a dire che l'inter ruba per gli aiuti all'INPS... - auciellofr2005 : RT @HaugeFan: stasera da una parte chi non butterà via il suo venerdì sera guardando la vittoria schiacciante dell'inter di limoinza, d'alt… -