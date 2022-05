Covid: aiuti Stato Ue, a giugno stop a regime speciale (Di giovedì 12 maggio 2022) La possibilità per i Paesi membri di concedere aiuti di Stato straordinari per fare fronte all'emergenza Covid sostenendo tutti i settori economici e sociali colpiti dagli effetti della pandemia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) La possibilità per i Paesi membri di concederedistraordinari per fare fronte all'emergenzasostenendo tutti i settori economici e sociali colpiti dagli effetti della pandemia ...

