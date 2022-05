CoD Project Aurora | in arrivo Warzone per mobile!

Advertising

...l'incredibile successo di: Mobile e di altri giochi simili, PUBG Mobile tra tutti. Ora, l'azienda ha annunciato che il progetto è in fase di sviluppo sotto un altro nome, Call of Duty:...La versione mobile diWarzone è stata attualmente intitolata Call of DutyAurora e sarà un vero e proprio battle royale ambientato nel popolare franchise sparatutto in prima persona, che ...Projects which became stressed during construction stage (Pre-COD stage) i.e. where the work has stopped due to inability of Concessionaire to continue with the execution of the project because of ...These guidelines have been framed for projects which became stressed during the construction stage as well as projects, both at Pre-COD and Post-COD stage, which became stressed.