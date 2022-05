Aria tesa nel governo sulla guerra. Accuse a Salvini e Conte: “Senza armi massacro di civili” (Di giovedì 12 maggio 2022) Non si placano le Accuse di buona parte dell'informazione all'operato di Mario Draghi in questi mesi di guerra. Il Premier, in particolare, è stato criticato per essere tornato dall'incontro a Washington con Joe Biden con in mano un nulla di fatto. Non ci sta Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, che nella trasmissione Omnibus andata in onda su La7 nella mattinata di giovedì 12 maggio, ha definito “ridicoli” coloro che hanno rimproverato l'ex direttore della Banca Centrale Europa di “essere al soldo degli americani”. Queste le parole del membro del partito berlusconiano: “Cosa si aspettavano che succedesse? Ha fatto un discorso realista e condivisibile da tutti. Più di dire che la soluzione deve essere diplomatica, e che affinché la guerra cessi non ci deve essere un vincitore soverchiante (Putin). Ma ci vuole tempo”. È ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Non si placano ledi buona parte dell'informazione all'operato di Mario Draghi in questi mesi di. Il Premier, in particolare, è stato criticato per essere tornato dall'incontro a Washington con Joe Biden con in mano un nulla di fatto. Non ci sta Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, che nella trasmissione Omnibus andata in onda su La7 nella mattinata di giovedì 12 maggio, ha definito “ridicoli” coloro che hanno rimproverato l'ex direttore della Banca Centrale Europa di “essere al soldo degli americani”. Queste le parole del membro del partito berlusconiano: “Cosa si aspettavano che succedesse? Ha fatto un discorso realista e condivisibile da tutti. Più di dire che la soluzione deve essere diplomatica, e che affinché lacessi non ci deve essere un vincitore soverchiante (Putin). Ma ci vuole tempo”. È ...

