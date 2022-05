Volley, Superlega 2021/2022: Civitanova vince lo Scudetto, Perugia ko a gara-4 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cucine Lube Civitanova è Campione d’Italia 2022. I cucinieri, dopo aver vinto gara-1 e gara-2, si impongono 3-0 (25-23, 25-16, 25-21) contro la Sir Safety Conad Perugia in gara-4 della Finale dei Playoff Scudetto di Superlega 2021/2022 di Volley maschile, aggiudicandosi il trofeo. I Block Devils di Grbic sono troppo fallosi e non danno mai realmente l’impressione di poter fermare una solida e determinata Lube. Civitanova festeggia così davanti al suo pubblico, all’Eurosuole Forum, il terzo Scudetto consecutivo (nel 2020 non è stato assegnato). Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO DI FINALE: DATE, ORARI E DIRETTA TV REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cucine Lubeè Campione d’Italia. I cucinieri, dopo aver vinto-1 e-2, si impongono 3-0 (25-23, 25-16, 25-21) contro la Sir Safety Conadin-4 della Finale dei Playoffdidimaschile, aggiudicandosi il trofeo. I Block Devils di Grbic sono troppo fallosi e non danno mai realmente l’impressione di poter fermare una solida e determinata Lube.festeggia così davanti al suo pubblico, all’Eurosuole Forum, il terzoconsecutivo (nel 2020 non è stato assegnato). Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO DI FINALE: DATE, ORARI E DIRETTA TV REGOLAMENTO ...

