Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 18:15 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Viabilità DEL 11 MAGGIO 2022 18.05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA VIA DEL MARE, PERMANGONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA ANCHE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SULLA VIA DEL MARE DOVE E’ STATA SPENTA L’AUTO IN FIAMME SULLA RAMPA DI SVINCOLO DIREZIONE OSTIA, PERMANGO CODE A CAUSA DEL TRANSITO SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA PREENSTINA E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022)DEL 11 MAGGIO18.05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALTEZZA VIA DEL MARE, PERMANGONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA ANCHE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SULLA VIA DEL MARE DOVE E’ STATA SPENTA L’AUTO IN FIAMME SULLA RAMPA DI SVINCOLO DIREZIONE OSTIA, PERMANGO CODE A CAUSA DEL TRANSITO SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA PREENSTINA E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLAFIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIA ...

