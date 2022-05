Unicredit in trattative per vendita della controllata russa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unicredit è in trattative preliminari per la vendita della sua controllata russa. L’istituto di Piazza Gae Aulenti è stato contattato da acquirenti interessati all’operazione e potrebbe essere la seconda uscita importante di una grande banca europea dalla Russia, secondo quanto riporta Bloomberg. Secondo fonti la vendita è una delle opzioni, in ogni caso l’intenzione della banca L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022)è inpreliminari per lasua. L’istituto di Piazza Gae Aulenti è stato contattato da acquirenti interessati all’operazione e potrebbe essere la seconda uscita importante di una grande banca europea dalla Russia, secondo quanto riporta Bloomberg. Secondo fonti laè una delle opzioni, in ogni caso l’intenzionebanca L'articolo

Advertising

laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Unicredit in trattative preliminari per la vendita della sua controllata russa - SarnoRaffaele : RT @CalcioFinanza: Unicredit in trattative preliminari per la vendita della sua controllata russa - sportli26181512 : #Governance #Notizie Unicredit in trattative per vendita della controllata russa: Unicredit è in trattative prelimi… - AAndreafusco1 : RT @CalcioFinanza: Unicredit in trattative preliminari per la vendita della sua controllata russa - CalcioFinanza : Unicredit in trattative preliminari per la vendita della sua controllata russa -