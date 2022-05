Un posto al sole, anticipazioni 11 maggio: problemi in arrivo per Eugenio e Viola (Di mercoledì 11 maggio 2022) Eugenio e Viola, dopo diversi mesi di standby per quanto concerne le dinamiche narrative di Un posto al sole, torneranno finalmente tra i grandi protagonisti. La coppia, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 di oggi, mercoledì 11 maggio, si ritroverà a dover vivere dei momenti molto complicati. Eugenio, in particolare, concluderà una delicata e pericolosa operazione anti-camorra, mentre Viola dovrà fronteggiare un allarmante avvertimento. Nel frattempo, Rossella avrà il cuore spezzato a causa della recente e drammatica rottura con Riccardo. Quest'ultimo, nonostante avesse deciso di troncare definitivamente il suo matrimonio con Virginia e avesse anche intrapreso il percorso della separazione giudiziale, alla fine ha ceduto alla ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 11 maggio 2022), dopo diversi mesi di standby per quanto concerne le dinamiche narrative di Unal, torneranno finalmente tra i grandi protagonisti. La coppia, come rivelano ledella soap opera di Rai 3 di oggi, mercoledì 11, si ritroverà a dover vivere dei momenti molto complicati., in particolare, concluderà una delicata e pericolosa operazione anti-camorra, mentredovrà fronteggiare un allarmante avvertimento. Nel frattempo, Rossella avrà il cuore spezzato a causa della recente e drammatica rottura con Riccardo. Quest'ultimo, nonostante avesse deciso di troncare definitivamente il suo matrimonio con Virginia e avesse anche intrapreso il percorso della separazione giudiziale, alla fine ha ceduto alla ...

