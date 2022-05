Ultime Notizie – Internazionali d’Italia 2022, Sinner batte Fognini e va agli ottavi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannik Sinner vince il derby italiano con Fabio Fognini e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma al Foro Italico. L’altoatesino si impone in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un minuto di gioco. Sinner ora affronterà il serbo Filip Krajinovi? che si è imposto sul russo Andrej Rublëv 6-2, 6-4. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannikvince il derby italiano con Fabioe si qualifica per glidi finale deglidi tennis in corso a Roma al Foro Italico. L’altoatesino si impone in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un minuto di gioco.ora affronterà il serbo Filip Krajinovi? che si è imposto sul russo Andrej Rublëv 6-2, 6-4. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

