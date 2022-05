Taranto, gioca a pallone con gli amici: un cinghiale gli azzanna la mano. 14enne operato d’urgenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un cinghiale lo ha azzannato alla mano e la vittima è dovuta ricorrere all’ospedale in seguito alle ferite riportate. Il ragazzo, che ha subito lesioni importanti alla mano sinistra, è stato operato d’urgenza stanotte nel Policlinico di Bari. È quello che è successo a un 14enne mentre giocava a pallone con i suoi amici vicino casa. Una circostanza abituale per moltissimi ragazzini. L’evento insolito semmai – e inaccettabile – non è certo l’esito di una partita tra coetanei. Ma la conseguenza di un fenomeno in preoccupante crescita esponenziale. In moltissime città del Belpaese, a partire dalla capitale. Taranto, cinghiale aggredisce e morde la mano di un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unlo hato allae la vittima è dovuta ricorrere all’ospedale in seguito alle ferite riportate. Il ragazzo, che ha subito lesioni importanti allasinistra, è statostanotte nel Policlinico di Bari. È quello che è successo a unmentreva acon i suoivicino casa. Una circostanza abituale per moltissimi ragazzini. L’evento insolito semmai – e inaccettabile – non è certo l’esito di una partita tra coetanei. Ma la conseguenza di un fenomeno in preoccupante crescita esponenziale. In moltissime città del Belpaese, a partire dalla capitale.aggredisce e morde ladi un ...

