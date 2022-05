Tale e Quale Show 2022, nome a sorpresa! Carlo Conti vuole la star del GF Vip 6 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Novità sul cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, che dovrebbe andare in onda a partire da settembre-ottobre prossimi Sarà ancora una volta uno dei programmi di punta della stagione televisiva Rai. Dal prossimo autunno riparte la nuova edizione del Talent Show Tale e Quale Show, ovviamente in onda su Rai Uno. Carlo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Novità sul cast della prossima edizione di, che dovrebbe andare in onda a partire da settembre-ottobre prossimi Sarà ancora una volta uno dei programmi di punta della stagione televisiva Rai. Dal prossimo autunno riparte la nuova edizione delnt, ovviamente in onda su Rai Uno.L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Fondoscala : Tale e quale la Lucarelli - sciocco_basita : quando ha vinto la puntata di tale e quale oddio che ricordi ahhahahah - AlexTheLondoner : @MarcoRCapelli @barbarab1974 @a_meluzzi @FmMosca No, ti prego... Non farlo! Quale mortifero colpo sarebbe per l'Ita… - Idk688 : RT @Enzanzibar: Posso dire che adoro in particolar modo questi momenti di vita semplice da parte di Day più di ogni altra cosa e Sofia che… - SADE56572333 : @Giovanni23011 Ti manca questa..durante la pausa pubblicitaria a tale e quale..?? -