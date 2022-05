StudioNews | oggi in onda con tutti i segreti dell’Eurovision Song Contest

Leggi su zon

(Di mercoledì 11 maggio 2022)speciale Eurovision: in diretta dal palazzo della regione Piemonte,dell’evento non sportivo più visto al mondo Parte questo pomeriggio alle 17 lo specialededicato all’Eurovision. In diretta dalla Sala della Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte, i conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi ci porteranno dietro le quinte dell’evento televisivo non sportivo più visto al mondo. Analizzeranno tutto ciò che accade sul palco del PalaOlimpico con il contributo di numerosi ospiti, tra giornalisti, critici musicali, artisti ed esperti di moda e costume. Non mancherà la sagacia di Patrizia Landini, giornalista e direttrice di ViaVaiTv, ormai presenza fissa del programma anche nella sua versione tradizionale. Lo Speciale ...