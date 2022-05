Sammy Basso lotta contro la progeria sostenuto anche dagli amici e dalla fede (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sammy Basso è affetto da progeria, è nato nel 1995, ai suoi genitori avevano detto che non avrebbe vissuto più di 20 anni e invece sta bene, ha conseguito due lauree ed è importante il suo impegno nella ricerca. Ospite a Oggi è un altro giorno ha dato forza a tutti, anche Sammy ha i suoi momenti no ma quando sta per dire basta dice a se stesso che la sua vita non è solo sua ma anche di chi gli sta intorno. 150 persone al mondo soffrono di progeria, Sammy Basso ha sperimentato un farmaco, ha iniziato a prenderlo dal 2007 ma sarà utile ai bambini che adesso sono affetti dalla malattia e non a lui. Non si abbatte ma non mente, non è facile ma non si lamenta, è la sua vita e desidera sfruttare ogni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022)è affetto da, è nato nel 1995, ai suoi genitori avevano detto che non avrebbe vissuto più di 20 anni e invece sta bene, ha conseguito due lauree ed è importante il suo impegno nella ricerca. Ospite a Oggi è un altro giorno ha dato forza a tutti,ha i suoi momenti no ma quando sta per dire basta dice a se stesso che la sua vita non è solo sua madi chi gli sta intorno. 150 persone al mondo soffrono diha sperimentato un farmaco, ha iniziato a prenderlo dal 2007 ma sarà utile ai bambini che adesso sono affettimalattia e non a lui. Non si abbatte ma non mente, non è facile ma non si lamenta, è la sua vita e desidera sfruttare ogni ...

