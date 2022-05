Rinnovo Koulibaly, il difensore dovrà farlo con il Napoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kalidou Koulibaly, colonna portante anche durante questa stagione, ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2023. Il senegalese ha un ottimo rapporto con la squadra e con la città, ma per quanto riguarda il suo futuro regna ancora incertezza. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Koulibaly ha infatti diversi estimatori (anche se, logicamente, non più alle cifre stratosferiche di cui si parlava in passato) e il Napoli non può assolutamente permettersi di perderlo a parametro zero. Come scrive Il Corriere del Mezzogiorno, dovrà essere lo stesso difensore azzurro ad avviare le trattative con il club, posto che è comunque facile pensare che, un po’ come già fatto con diversi giocatori, De Laurentiis abbia in programma un incontro anche con il suo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Kalidou, colonna portante anche durante questa stagione, ha un contratto con ilin scadenza nel 2023. Il senegalese ha un ottimo rapporto con la squadra e con la città, ma per quanto riguarda il suo futuro regna ancora incertezza. FOTO: Getty –ha infatti diversi estimatori (anche se, logicamente, non più alle cifre stratosferiche di cui si parlava in passato) e ilnon può assolutamente permettersi di perderlo a parametro zero. Come scrive Il Corriere del Mezzogiorno,essere lo stessoazzurro ad avviare le trattative con il club, posto che è comunque facile pensare che, un po’ come già fatto con diversi giocatori, De Laurentiis abbia in programma un incontro anche con il suo ...

Advertising

cn1926it : #Koulibaly e le offerte di grande prestigio: va avviata una trattativa per il rinnovo - sscalcionapoli1 : CdM – Koulibaly, serve trattativa per il rinnovo: impossibile arrivare a scadenza naturale - SiamoPartenopei : CdM - Koulibaly, serve trattativa per il rinnovo: impossibile arrivare a scadenza naturale - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Koulibaly ha molte offerte ma serve una trattativa per il rinnovo di contratto - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Koulibaly ha molte offerte ma serve una trattativa per il rinnovo di contratto -