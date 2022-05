Nba | Miami e Phoenix stravincono gara-5 | 3-2 contro Philadelphia e Dallas

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto facile per iHeat e iSuns che fanno valere il fattore campo e-5 portandosi sul 3-2 nelle seriei Sixers e i Mavericks. Non c’è storia alla FTX Arena: il primo quarto chiuso sul 31-19 indirizza la contesa, il vantaggio tocca anche il +18 nel secondo (54-36), mentre l’ultimo periodo da 39-19 serve solo a rendere più pesante il parziale finale di 120-85. Sono sette i giocatori in doppia cifra per coach Spoelstra: in evidenza Jimmy Butler con 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, seguito dai 19 con 10 rimbalzi di Max Strus (prima doppia doppia nei playoff) e i 15 di Gabe Vincent. Per i Sixers gli unici tre giocatori in doppia cifra sono Joel Embiid con 17, James Harden con 14 e Tobias Harris con 12. Dominano anche i Suns in casa...