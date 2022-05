Mercato mutui 2021: +22% rispetto al 2020 (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO – “Il Mercato dei mutui continua la sua crescita, seppur in maniera più contenuta rispetto a quanto fatto registrare nei primi nove mesi dell’anno. Il 2021 si chiude con una crescita netta del +22% rispetto al 2020”. Lo afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner commentando i dati di chiusura anno. Il 2021 si chiude con 61.611 miliardi di euro di mutui erogati, con un margine di crescita rispetto al 2020 di circa 11 miliardi di euro. Analizzando il quarto trimestre 2021, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 15.913 milioni di euro nel. rispetto allo stesso trimestre del 2020 si registra una ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) MILANO – “Ildeicontinua la sua crescita, seppur in maniera più contenutaa quanto fatto registrare nei primi nove mesi dell’anno. Ilsi chiude con una crescita netta delal”. Lo afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner commentando i dati di chiusura anno. Ilsi chiude con 61.611 miliardi di euro dierogati, con un margine di crescitaaldi circa 11 miliardi di euro. Analizzando il quarto trimestre, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 15.913 milioni di euro nel.allo stesso trimestre delsi registra una ...

