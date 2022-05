Marcianise, insegnante uccisa dal treno: i messaggi sul telefono e il giallo dell’amica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci sono tanti nodi da sciogliere nella morte di Raffaella Maietta, l’insegnante di 55 anni travolta e uccisa da un treno lo scorso 5 maggio alla stazione ferroviaria di Marcianise. Dopo gli appelli dei familiari, che escludono l’ipotesi del suicidio, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di aprire un’inchiesta e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci sono tanti nodi da sciogliere nella morte di Raffaella Maietta, l’di 55 anni travolta eda unlo scorso 5 maggio alla stazione ferroviaria di. Dopo gli appelli dei familiari, che escludono l’ipotesi del suicidio, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di aprire un’inchiesta e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TeleradioNews : S’indaga ancora sulle cause della morte di Raffaella Maietta, l’insegnante finita sui binari nei giorni scorsi e tr… - TeleradioNews : Scattano le denunce per la donna morta, sotto un treno a Marcianise - Non credono al gesto estremo e non si rasse… - TeleradioNews : Marcianise. Raffaella Maietta, morte avvolta dal mistero: incidente, suicidio o istigazione al suicidio? - S’indaga… - QuotidianPost : Insegnante uccisa dal treno in corsa - gazzettanapoli : I familiari della insegnante 55enne Raffaella Maietta vogliono vederci chiaro sulle cause della morte della donna,… -