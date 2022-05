Lukoki | calciatore ex Ajax morto a 29 anni | è giallo ' In coma dopo essere stato picchiato dalla sua famiglia'

Advertising

CalcioWeb : E' sempre più giallo sulla morte del calciatore #Lukoki: le indiscrezioni dall'estero sono sconvolgenti - Sport_Fair : E' sempre più giallo sulla morte del calciatore #Lukoki: le indiscrezioni provenienti dall'estero sono sconvolgenti - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lukoki, calciatore morto a 29 anni: è giallo. «In coma dopo essere stato picchiato dalla sua famiglia» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Lukoki, calciatore morto a 29 anni: è giallo. «In coma dopo essere stato picchiato dalla sua famiglia» - Meska_84 : RT @ilmessaggeroit: Lukoki, calciatore morto a 29 anni: è giallo. «In coma dopo essere stato picchiato dalla sua famiglia» -

È giallo sulla morte di Jody29enne della Repubblica Democratica del Congo, deceduto domenica scorsa in Olanda . Secondo il quotidiano olandese Parool, l'ex attaccante dell'Ajax è morto per arresto cardiaco in ...Sulla morte delè stata aperta un'inchiesta. Chi era, nato a Kinshasa nel 1992, ha cominciato a giocare a calcio nell'accademia dell' Ajax . Dopo l'esordio in prima squadra ...È giallo sulla morte di Jody Lukoki, calciatore 29enne della Repubblica Democratica del Congo, deceduto domenica scorsa in Olanda. Secondo il quotidiano olandese Parool, ...Sembrerebbe che Jody Lukoki, poco prima di arrivare nell'ospedale in cui è morto, avesse subito percosse dalla sua stessa famiglia ...