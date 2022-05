La donna è entrata in travaglio sotto il palco dove si esibivano i Metallica e il marito Jaime si è rivolto ai paramedici in servizio. Ma ormai il tempo era scaduto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il piccolo Luan è appena nato, ma è già un bimbo con la musica nel sangue. La mamma infatti ha partorito proprio al concerto heavy metal dei Metallica a Curitibo nello stadio Pereira, in Brasile. X Leggi anche › Partorire in casa? Il rischio è triplo rispetto all’ospedale Partorisce al concerto dei ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il piccolo Luan è appena nato, ma è già un bimbo con la musica nel sangue. La mamma infatti ha partorito proprio al concerto heavy metal deia Curitibo nello stadio Pereira, in Brasile. X Leggi anche › Partorire in casa? Il rischio è triplo rispetto all’ospedale Partorisce al concerto dei ...

Advertising

FoschiBianca : Semplicemente è una donna con le contro palle, per questo l’ho ammirata tra tutte anche prima dell’entrata dì B.… - dramal0ve : RT @paiazoc: è entrata bambina ed è uscita una donna bellissima, sensuale, matura e sicura di se so proud????? - MorianiEleonora : Giulia ha sempre capito la priorità di Pierpaolo e in punta di piedi è entrata. Una grande donna #PRELEMI - MariaRo90140382 : RT @paiazoc: è entrata bambina ed è uscita una donna bellissima, sensuale, matura e sicura di se so proud????? - noemi_remi9 : RT @paiazoc: è entrata bambina ed è uscita una donna bellissima, sensuale, matura e sicura di se so proud????? -