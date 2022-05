(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’incisione chirurgica in sala parto per molte è un problema estetico nel post partum. Un segno importante che comunque col passare del tempo si attenua, ma all’inizio può indurre nella donna problemi emotivi. ‘Sdoganare’ questo tipo di paure è importante, e certo molte si sentiranno rassicurate nel vedere che ad abbattere i muri dei problemi estetici è stata una, su una delle riviste patinate per eccellenza. Mamma eche per far loro forza e far sentire orgogliose le altre mamme, annullando pregiudizi o timori di sorta, si è esposta senza censure su una delle riviste storiche dedicate alla bellezza, quale Sports Illustrated. È la prima volta che accade nei 58 anni di vita della rivista, segno che i tempi stanno davvero cambiando e la, con tutto ciò che ne segue, non è più un, come non lo ...

Luce_news : Kelly Hughes, la modella mostra la cicatrice del taglio cesareo. La maternità non è più un tabù -

Sky Sport

Mike, Exchange Solutions' CEO shared his perspective on this partnership's potential. '... Contacts Exchange SolutionsMcLean Director, Marketing kmclean@exchangesolutions.com Articoli ...... Kola Bokinni che interpreta Isaac McAdoo, Billy Harris che ha il ruolo di Colin, Mohammad ... iniziata la produzione della stagione 3 La serie è prodotta da Sudeikis, Bill Lawrence, Joee ... Wolves-Crystal Palace: video, gol e highlights For the first time in the magazine's 58-year history, the Sports Illustrated Swimsuit issue will feature a model who is showing her cesarean section scar. The empowering moment came together through a ...Independent candidate for Hughes, Georgia Steele, is hoping to unseat rogue parliamentarian Craig Kelly – a proponent of vaccine misinformation and climate change denial – arguing that ...