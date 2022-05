Juventus, Lippi: “I Bianconeri non hanno paura, squadra in crescita” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juventus, Lippi- L’Ex Ct della Nazionale Marcello Lippi si è lasciato andare con delle parole importanti a Tuttosport sulla Juventus e non solo. LE SUE PAROLE “La Juve non ha paura”, parole di Marcello Lippi ai microfoni di Tuttosport, che diventano l’apertura odierna del quotidiano. L’ex Ct della Nazionale “gioca” la finale di Coppa Italia di questa sera per il quotidiano: “Tra i Bianconeri non esiste la parola ansia e la squadra è in crescita. I nerazzurri non hanno ancora perso lo scudetto”. Mister Lippi ha davvero messo le carte in tavola per la finale di Coppa Italia dove vede favorita la Juventus, che ad oggi secondo Lippi è davvero in crescita ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)- L’Ex Ct della Nazionale Marcellosi è lasciato andare con delle parole importanti a Tuttosport sullae non solo. LE SUE PAROLE “La Juve non ha”, parole di Marcelloai microfoni di Tuttosport, che diventano l’apertura odierna del quotidiano. L’ex Ct della Nazionale “gioca” la finale di Coppa Italia di questa sera per il quotidiano: “Tra inon esiste la parola ansia e laè in. I nerazzurri nonancora perso lo scudetto”. Misterha davvero messo le carte in tavola per la finale di Coppa Italia dove vede favorita la, che ad oggi secondoè davvero in...

