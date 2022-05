Juve-Inter Coppa Italia: la virtual recreation sembra il commodore 64 (Di mercoledì 11 maggio 2022) La finale di Coppa Italia tra Juve e Inter è una delle partite più attese della stagione. Una partita che ha riportato allo stadio oltre 60 Mila persone e che ha suscitato una grandissima attesa in tutta Italia. Ma la finale Juve-Inter di Coppa Italia vede anche la virtual recreation come tecnologia sperimentale. Tecnologia che ad una prima impressione sembra quantomeno da rivedere, dato che le prime immagini sul gol so Barella sono state tutt’altro che entusiasmanti. C’è chi addirittura le ha definite imbarazzanti, vista la bassissima qualità che fa pensare ad uno dei vecchi giochi arcade da sala giochi anni ’80 o dal mitico commodore 64. La virtual ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) La finale ditraè una delle partite più attese della stagione. Una partita che ha riportato allo stadio oltre 60 Mila persone e che ha suscitato una grandissima attesa in tutta. Ma la finaledivede anche lacome tecnologia sperimentale. Tecnologia che ad una prima impressionequantomeno da rivedere, dato che le prime immagini sul gol so Barella sono state tutt’altro che entusiasmanti. C’è chi addirittura le ha definite imbarazzanti, vista la bassissima qualità che fa pensare ad uno dei vecchi giochi arcade da sala giochi anni ’80 o dal mitico64. La...

