Internazionali d’Italia 2022 | Swiatek e Sabalenka hanno fretta | bene Jabeur e Anisimova | out Pliskova

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Giornata di secondi turni al Foro Italico per quanto riguarda il tabellone femminile degli. Bella vittoria dell’americana, che ha sconfitto per 7-6(5) 6-1 la svizzera Bencic, da sempre poco a suo agio sui campi della Capitale. Fuori a sorpresa l’estone Kontaveit, eliminata per 6-3 6-2 dalla qualificata croata Martic. Prosegue il gran momento di Teichmann dopo la semifinale ottenuta a Madrid. La svizzera, dopo aver sbarrato la strada a Paolini, manda a casa niente meno che la ceca Karolina, costretta a cedere 6-2 4-6 6-4. Tutto estremamente liscio per. La numero uno del mondo ha lasciato appena tre giochi alla lucky loser romena Ruse (6-3 6-0). Ha fatto anche meglio la biellorussa, che ne ha concessi ...

Fabio Fognini sfida Jannik Sinner nel 2° turno degliIl match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Si gioca sul campo Centrale, dove è atteso in sold out Tra il ...La tormentata Bianca è davvero tornata L'atmosfera festosa del Foro Italico ha ridato energie e serenità a Bianca Andreescu, il talentino più brillante del tennis femminile che sembrava essersi ...