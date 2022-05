Internazionali d’Italia 2022 oggi: orari 11 maggio, ordine di gioco, programma in chiaro, tv, streaming (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nuova giornata di incontri oggi, mercoledì 11 maggio, per gli Internazionali d’Italia 2022. Sui campi del Foro Italico le emozioni non mancheranno di certo e i colori azzurri saranno ben rappresentati. Saranno due gli italiani a scendere in campo nel tabellone di singolare maschile. Il riferimento è a Jannik Sinner e a Fabio Fognini. Un derby intrigante generazionale tra due giocatori che non si sono mai confrontati al livello ATP, ma che hanno imparato a conoscersi nell’esperienza di Coppa Davis. Non sarà, quindi, una sfida facile per entrambi; sulla carta Sinner è favorito per la sua classifica e le caratteristiche del suo tennis. Attenzione però al ligure che spesso si è esaltato nel contesto del Foro Italico. Un programma interessante se si considerano gli esordi del n.3 del mondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nuova giornata di incontri, mercoledì 11, per gli. Sui campi del Foro Italico le emozioni non mancheranno di certo e i colori azzurri saranno ben rappresentati. Saranno due gli italiani a scendere in campo nel tabellone di singolare maschile. Il riferimento è a Jannik Sinner e a Fabio Fognini. Un derby intrigante generazionale tra due giocatori che non si sono mai confrontati al livello ATP, ma che hanno imparato a conoscersi nell’esperienza di Coppa Davis. Non sarà, quindi, una sfida facile per entrambi; sulla carta Sinner è favorito per la sua classifica e le caratteristiche del suo tennis. Attenzione però al ligure che spesso si è esaltato nel contesto del Foro Italico. Uninteressante se si considerano gli esordi del n.3 del mondo ...

Advertising

infoitsport : Sinner esalta il Foro Italico: splendida vittoria all’esordio agli Internazionali d’Italia - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Internazionali d'Italia, Djokovic: 'I tifosi italiani sono speciali'. 'Le frasi di Zverev? Ha ragione, non si può finire… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Internazionali d'Italia: esordio ok per Djokovic, battuto Karatsev. Il serbo vince in due set e accede al 3/o turno #ANSA… - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Most unpredictable match for tomorrow Ekaterina Alexandrova vs Maria Sakkari - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Popcorn match for tomorrow Iga Swiatek vs Elena Gabriela Ruse -